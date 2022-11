Lancia uova a Re Carlo? L' aggressore fa una fine orribile | immagini forti | Video

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ha fatto il giro del mondo ildella disavventura capitata a reIII e alla regina consorte Camilla, presi di mira da un manifestante che gli hato (mancandoli) delle. L'episodio è accaduto questa mattina nella città inglese di York, mentre i due si trovavano in strada a salutare la gente scesa ad accoglierli in occasione dell'inaugurazione di una statua dedicata alla defunta regina Elisabetta II. A quanto pare, però, per qualcuno non erano i benvenuti. Da lì il lancio delle, da parte di un giovane dissidente, accompagnato dal grido: "Questo Paese è stato costruito sul sangue degli schiavi". Tuttavia, l'non ha avuto fortuna. Prima di tutto perché la sua è stata una pessima mira e poi, soprattutto, perché è stato immediatamente ...

Stati Uniti, le elezioni di Midterm il re e la moglie non colpititrecontro re Carlo e Camilla, arrestato a York A DIFESA DEI CIELI I sistemi anti missili 'italiani' chiesti dall'Ucraina NEL PORTO DI CATANIA Migranti, a bordo della Geo Barents ancora ...contro Carlo e Camilla: arrestato un uomo a York Un uomo è stato arrestato dalla polizia britannica per aver lanciato u ova contro re Carlo e la regina consorte Camilla a York, nel nord ...Un uomo è stato arrestato dalla polizia britannica York, nel nord dell'Inghilterra, per aver lanciato uova per protesta contro re Carlo III e la regina consorte Camilla, in visita nella città. I due ...Roma, 9 nov. askanews) – Re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno evitato per un soffio le uova lanciate contro di loro durante una visita a York, nel nord dell'Inghilterra. Un manifestante ne ...