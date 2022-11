Il Napoli vince e riscatta tutto il Sud dal razzismo del Nord

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ilovunque eanche la città eil sud da anni dida parte delItalia. Ilanche con l’Empoli e raggiunge la decima vittoria consecutiva. Il 2-0 sull’Empoli è sacrificio, non bellezza, è intuizione di Spalletti che rivolta di nuovo una squadra stanca. Gli azzurri negli ultimi sette giorni, sono stati ad Anfield e poi a Bergamo, e in trentotto giorni ha giocato undici partite: sono 990 minuti. Non dite a Spalletti che è l’anno del. «Bisogna distinguere quelli che ti mettono in alto per sentire poi il tonfo… Saremmo pronti anche a questo, fa parte della forza e della mentalità della nostra città». Le vittorie delsono anche le vittorie di ...