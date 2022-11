Galles | il Ct Page parla chiaro | “In Qatar niente golf per Gareth Bale”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ilsi sta preparando a vivere la seconda Coppa del Mondo della sua storia. La prima, nell’edizione 1958 e la seconda che verrà vissuto come un evento unico dai più giovani. A tal riguardo, il CT Robertha messo da subito inuna cosa: innon si gioca a. Il motivo? La passione di. “lo sa,, andiamo inperchè abbiamo un lavoro da fare. In passato mi è capitato che, Kieffer Moore o Aaron Ramsey venissero da me a chiedere ‘che si fa domani pomeriggio, abbiamo riunioni in programma?’. E io rispondevo ‘no, se volete farvi nove buche andate a giocare’. Ma in quei casivamo della settimana prima di ...

Commenta per primo Niente golf ai Mondiali per Gareth Bale, Aaron Ramsey e compagni. A prendere la decisione il ct delRobert: 'Andremo in Qatar per lavoro. In passato è capitato che Bale, Moore o Ramsey mi chiedessero: 'Che si fa domani pomeriggio Abbiamo una riunione' . E io rispondevo: ' No, se volete ...... ore 20 - Stati Uniti -25 novembre, ore 11 -- Iran 29 novembre, ore 20 -- ... al suo posto il suo vice ed ex ct dell'Under 21 Robert, che ha compiuto ì'impresa ...Qualifiés pour la première fois depuis 1958, les Dragons entameront leur campagne de Coupe du monde le 21 novembre contre les États-Unis, suivis de l'Iran et ...Selon The Sun, le Gallois ne pourra pas pratiquer son sport préféré, le golf, lors de la Coupe du monde au Qatar.