Emergono problemi Fastweb il 9 novembre | numero servizio clienti oggi

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Stanno venendo a galla in questi minuti, con la rete che non funziona. In attesa di capire se il disriguardi maggiormente la rete mobile o quella fissa, i numeri al momento della pubblicazione del nostro articolo non sono ancora al livello di quelli riscontrati a settembre con un altro articolo da noi pubblicato. Proviamo a fare il punto della situazione, in attesa di possibili riscontri da parte della compagnia telefonica, o meglio ancora della risoluzione definitiva del discitato da diversi. Gli stessi che ora sono alla ricerca deldel. Primi riscontri suiell 9 ...