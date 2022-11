Costi luce e gas triplicati | come risparmiare nel 2022

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Confrontando il primo trimestre del 2021 con il terzo trimestre delemerge che sia la spesa dell’energia elettrica, sia quella prevista per il gas naturale, è aumentata di ben 3 volte. In meno di due anni si è infatti passati da: 616 euro a 1.963 euro per la; 1.428 € a 4.400 € per il gas. Vediamo di seguito quali sono le possibili soluzioni da mettere in pratica per riuscire ain una situazione così instabile e in cui le riduzioni dei prezzi restano lontane, almeno nel mercato tutelato. Attiva una nuova offertadel mercato libero pere gas in continuo aumento In un lasso di tempo inferiore a 2 anni, il costo dell’energia elettrica è aumentato di oltre 8 volte: il prezzo massimo è stato raggiunto nel secondo trimestre ...