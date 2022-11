“Non è l’arena” | finisce malissimo | è scontro tra i due ospiti di Massimo Giletti

Leggi su tvzap

(Di martedì 8 novembre 2022) News Tv. Fabrizio Pregliasco e Mariano Amici hanno dato vita ad unoverbale molto pesante durante la puntata di domenica 6 novembre di Non è. Non è stato l’unico dibattito della puntata, anche sul tema dell’immigrazione si è discusso parecchio. Tutto questo nasce dal fatto che il Governo Meloni sta prendendo decisioni ben precise e lontane da quanto fatto finora. Nel caso di Pregliasco e Amici,è dovuto intervenire per placare i suoi. In particolare, i due medici hanno dibattuto su un argomento attualissimo che ha creato molto scompiglio: il reintegro dei medici no vax nelle strutture sanitarie. La decisione presa dal ministro della Salute del Governo Meloni sta mettendo in difficoltà i medici italiani e mette in serio dubbio tutto ciò che è stato fatto prima per ...