Midterm | aperti seggi in tutti gli Stati | 41 milioni i voti via posta

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 8 novembre 2022) Dalla California al New Hampshire, dal Texas al Michigan, ielettorali per l'Election Day delle elezioni disono, con lunghe code già registrate in Missouri e Georgia. Secondo Associated Press sono oltre 41già inviati per corrispondenza, anche se alcune sentence approvate negli ultimi giorni su pressione di funzionari repubblicani hanno già annullato 10.000 schede per errori procedurali, come l'assenza della data sul plico elettorale.Gli orari di chiusura delle urne varieranno da stato a stato e da contea a contea e questo assieme alle diverse norme sul conteggio delle schede influirà sui tempi di pubblicazione dei risultati, che per alcune aree potrebbe anche richiedere una settimana. A riportare i primi risultati saranno oggi gli...