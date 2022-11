“Il feto ha una dilatazione del bacinetto regnale | la situazione si risolverà?”

Leggi su gravidanzaonline

Buongiorno dottore, sono alla ventottesima settimana di gestazione. Già in occasione della morfologica era stata segnalata una lievedelrenale di sx (pelvi renale sx mm 4,7). Ieri, a distanza di due mesi, in occasione di una ecografia di controllo viene refertato quanto segue: si conferma lieve ptosi renale sx condell'apparato collettore. Posso sperare in una risoluzione spontanea del problema? Diversamente, dopo la nascita cosa sarà possibile fare? La ringrazio anticipatamente per gli eventuali chiarimenti che vorrà darmi. Saluti