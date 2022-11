Fuori dal Coro | ospiti di stasera | 8 novembre 2022

(Di martedì 8 novembre 2022), 8, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata odierna, un’analisi sul livello di sicurezza in Italia, dall’occupazione di alcuni palazzi a Roma, all’agire indisturbato delle fasce più estremiste degli ultras di Milano, fino alla violenza e lo spaccio di stupefacenti a Genova. Nel corso della serata, un approfondimento sul reintegro dei medici non vaccinati negli ospedali e sulle discriminazioni subite da alcuni di loro, con un focus sulla decisione della Regione Puglia che vorrebbe mantenere la legge regionale con l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. A seguire, un’inchiesta sulle relazioni tra la politica italiana e quella straniera, tra le norme ...

Svegliarsi, alzarsiletto, guardarsi allo specchio e sorridere, perché qualcuno ci ha donato un ... Quelli che sembrano sempreluogo. Quelli che vedono le cose in modo differente. Quelli che ...... a impatto zero ed a prezzi calmierati per gli studentisede, che oggi rappresentano il 30% ... L'operazione è in linea con le priorità di intervento individuatePiano triennale di CDP e ...Enola Holmes 2 recensione: la seconda pellicola delle avventure di Enola è una buona scelta per una tranquilla serata cinefila.Il 21enne difensore olandese si è reso protagonista di un curioso episodio nel match di Bundesliga tra il 'suo' Bayer Leverkusen e l'Union Berlino ...