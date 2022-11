European Film Awards 2022 | tutte le nomination - Magazine - quotidiano net

Agenzia ANSA

'Triangle of Sadness', 'Close' e 'Holy Spider' guidano la corsa agli Oscar europei: l'Italia presente con Pierfrancesco Favino, Laura Samani e 'Marcia su ...Sono state annunciate le nomination alla 35 esima edizione degliAwards, i premi votati da più di 4200 membri dellaAcademy. A dominare le candidature Close di Lukas Dhont, Holy Spider di Ali Abbasi e Triangle of Sadness di Ruben Ôstlund. 'La vita facile' ha aperto l'European Film Festival a Delhi L'elenco completo delle nomination agli European Film Awards 2022, in cui spicca (per l'Italia) la candidatura a Pierfrancesco Favino ...Oltre ai cookies necessari, con il tuo consenso, potremmo utilizzare cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti p ...