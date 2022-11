Cop27 | il Vaticano | “La crisi climatica chiede decisioni non più rimandabili”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 8 novembre 2022) Sharm el-Sheikh – “Lasocio-ecologica che stiamo vivendo è un momento propizio per la conversione individuale e collettiva e perconcrete e non più. Il volto umano dell’emergenzaci sfida profondamente. Abbiamo il dovere morale di agire concretamente per prevenire e rispondere agli impatti umanitari sempre più frequenti e gravi causati dai cambiamenti climatici”. Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, nel suo intervento alla Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici Cop 27, in corso a Sharm el-Sheikh. “Il crescente fenomeno dei migranti sfollati è un segnale preoccupante – ha sottolineato -. Anche quando non hanno accesso alla protezione internazionale, gli Stati non possono partire senza soluzioni tangibili, anche ...