Chris Evans è l’uomo più sexy del 2022 secondo People

(Di martedì 8 novembre 2022) “Di sicuro sarà felice la mia mamma”. Cosìha commentato l’elezione a uomo piùdelda parte di. Il magazine americano non ha dubbi, è Captain Americapiù desiderabile di quest’anno.ha ricevuto la notizia mentre si trovava nella sua fattoria in Georgia, dove riesce a mantenere un perfetto equilibrio tra vita privata e lavoro. Il 41enne attore statunitense ha dichiarato aMagazine di attraversare un periodo della vita sereno, con la consapevolezza di poter dedicarsi maggiormente ai suoi affetti. Un fisico scolpito e allo stesso tempo uno sguardo dolce è la combinazione perfetta che ha regalato all’attore di Gifted – Il dono del talento il prestigioso riconoscimento di The sexiest man alive del ...

Nel cast Daniel Craig ,, Ana de Armas e Jamie Lee Curtis. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l'app RaiPlay. Cena con delitto , trama e cast del film stasera 9 ...è l'uomo più sexy del 2022 . A sentenziarlo è la rivista People , come ha riportato lo stesso attore Captain America sulla sua pagina Instagram. Si tratta del terzo Avenger ad aver ...Il momento più atteso dell'anno è finalmente giunto: la rivista americana People ha incoronato l'uomo più bello dell'anno per il 2022. Come da consuetudine si tratta di un attore iper conosciuto nell' ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...