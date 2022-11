“Partite pregresse” | il Comune di Nocera Inferiore chiede annullamento delibere EIC e ARERA

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Con la rete dei Comuni per l’Acqua Pubblica del Distretto Sarnese Vesuviano l’Entel’delledell’EIC e diche confermano un ingiustificato innalzamento delle tariffe agli utenti, già censurato dal Consiglio di Stato. Sono due leche ildirà – congiuntamente alla rete dei Comuni per l’Acqua pubblica del Distretto Sarnese Vesuviano – di annullare: la numero 35/2022 dell’Ente Idrico Campano e la numero 457/2022 di(Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Secondo i proponenti i provvedimenti contengono un’erronea applicazione della metodologia ...