Monza | nei prossimi giorni l'operazione di Sensi

trentinovolley.it

Da valutareprossimi giorni quale sarà il trattamento più idoneo da percorrere. Seguiranno ulteriori accertamenti". Era stato questo il comunicato deldopo l'infortunio subito da Stefano ...... che non potrebbe bloccare tutto il proprio personalecovid hotel per 10 o 15 giorni prima di ... 24 gare, Imola econfermate! F1, torna l'incubo Covid: a rischio anche il GP Cina F1 GP ... Monza, l'analisi di Lorenzetti: "Nei momenti concitati abbiamo fatto la differenza" La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Monza. Confindustria Moda, la Federazione Italiana che riunisce ... figure professionali di cui il settore TMA è in cerca e di cui avrà sempre più bisogno nei prossimi anni. Secondo il rapporto 2022 ...