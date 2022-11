Migranti | sbarcano solo i fragili | la metà sono minori Le Ong | resteremo qui

'I manifestanti chiedono di far scendere i, infatti li abbiamo fatti scendere - ha ... Quindidonne incinte e minori. 'Non deflettiamo dal dovere dell'umanità e della solidarietà - ha ...... il suo Parlamentare europeo è il medico Pietro Bartolo diventato famoso per le sue battaglie sulle prime visite aichea Lampedusa. A Demos ora sta guardando una parte storica del ...primi a scendere dalla nave Humanity ormeggiata nel porto di Catania sono stati tre bambine e un neonato. Dopo di loro, un fiume di minori non accompagnati, oltre un centinaio. E poi donne e ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...