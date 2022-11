Le mamme del 2022 | sostenibili | digital e autonome!

(Di lunedì 7 novembre 2022), attente all’ambiente e allatà, autonome e padrone del proprio tempo: sono loro, ledi oggi, lontanissime dall’immagine della casalinga stile Mad Men. Donne che lavorano, si tengono aggiornate, risparmiano tempo e denaro premendo un tasto su uno smartphone, e soprattutto hanno un’app per ogni occasione.tà: ambiente ed eco gender L'articolo proviene da Novella 2000.

Alto Adige

Ho sentito che ha già fatto sbarcare bambini,, malati. Ma l'Italia, questo governo o un altro, non può fare nulla senza l'accordo con l'Europa. La responsabilità è europea". La presidente...Oggi il Mediterraneo è un cimitero, forse il più grandemondo. La politica dei migranti va ... non penso voglia altrimenti, non sarebbe umano, ho sentito che ha già fatto sbarcare bambini,, ... Salorno, l'integrazione passa dalle mamme straniere - Bassa Atesina Digital, attente all’ambiente e alla sostenibilità, autonome e padrone del proprio tempo: sono loro le mamme di oggi ...Appello di Francesco alle opposizioni: collaborino. Meloni: "Grazie, parole di saggezza e di carità" Una sonora strigliata all'Europa, un ceffone inaspettato soprattutto a chi pensava che il Papa (nel ...