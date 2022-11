La Moratti va con Calenda a spacca il Pd in cerca di un leader. Conte tace

... mentre è escluso che possa esserlo Letizia. E' il ragionamento che viene fatto in ambienti ... "In ogni caso - viene riferito - andremo avanti per la nostra strada" oun candidato indicato ...- L'ex vice presidente della Regine non piace ai responsabili locali del partito democratico. Avanza l'ipotesi di Carlo ...Dopo la candidatura di Letizia Moratti con il Terzo polo "c'è abbastanza rammarico", ha proseguito Ronzulli, visto che nel centrodestra "ha avuto molto e ricoperto diversi incarichi. Ha sempre ben ...Dopo l’annuncio delle dimissioni della giunta regionale di Attilio Fontana e il repentino passaggio nel terzo polo formato da Calenda e Renzi, con relativo annuncio di candidatura alla presidenza di P ...