Il Gnl russo continua ad arrivare in Europa Anzi | aumenta

(Di lunedì 7 novembre 2022) Mentre l’import di gas naturale da pipelineverso l’è drasticamente diminuito, i dati della International Energy Agency (Iea) mostrano che le importazioni di gas naturale liquefatto (Lng) dalla Russia verso l’sonote del 46%. Il minor afflusso di gas naturale dalla Russia, di cui molti politici europei hanno fatto motivo di vanto, è il risultato della restrizione dei flussi da parte di Mosca da un lato, e della diversificazione dei delle importazioni da parte degli europei, dall’altro. Ma la stessa cosa non è avvenuta per il Lng. I dati parlano chiaro: tra gennaio e settembre 2022 i Paesi dell’Ue hanno importato 16.5 miliardi di metri cubi (bcm) di gas naturale liquefatto, rispetto agli 11.3 bcm dello stesso periodo nel 2021. Intendiamoci, l’aumento di Lng è marginale ...

...sostituire in modo significativo le quote di gasdestinate al vecchio continente, l'Europa dovrà cercare di acquistare almeno altri quaranta miliardi di metri cubi di gas . Un volume che il...Finora, l'Europa si è assicurata importazioni di(Gas Naturale Liquefatto) diversificando i ... riteniamo che l'accesso della Cina all'abbondante gase il rallentamento dell'economia interna ...L'import di gas dalla Russia tramite pipeline è dimezzato, ma il gas naturale liquefatto in arrivo in Europa è aumentato di più del quaranta per cento.E il mercato del Gnl è molto più variabile di quello del gas da gasdotto ... Tra due o tre anni il processo di affrancamento dal gas russo potrà dirsi risolto, solo che sarà un processo che pagheremo ...