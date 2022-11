Cos’è Osiride e perché farà crescere startup e PMI del settore aerospaziale

Leggi su fmag

(Di lunedì 7 novembre 2022) Un nuovo passo in avanti per la realizzazione della Costellazione Iride di osservazione della Terra: parliamo del neonato Consorzio, costituito da D-Orbit, Exprivia, Planetek Italia e Serco Italia e si occuperà delle soluzioni operative per Iride, la costellazione satellitare tutta italiana. L’obiettivo del Consorzioè quello di dare un’accelerata al campo dell’innovazione spaziale, producendo nuove idee e metodologie e favorendo la nascita die approcci innovativi per lo sviluppo della costellazione satellitare., infatti, estenderà i benefici anche ad un ampio ecosistema di Pmi ein tutte le regioni italiane garantendo così innovazione e ulteriore impulso alla crescita dei distretti aerospaziali. Consorzio: come nasce Prima di ...