Castel Volturno | Luigi Izzo ucciso a coltellate per errore La dinamica

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 7 novembre 2022) dell’incidente è stata raccontata dallo stesso assassino, in provincia di Caserta, salta nuovamente all’onore della cronache questa volta per un caso di omicidio., 38 anni, barbiere e padre di tre figli è stato accoltellato per, dopo il suo intervento in una banale rissa. Secondo la ricostruzione dei fatti, sembra che la vittima sia intervenuta per calmare gli animi in una rissa in cui aveva preso parte il fratello. Quest’ultimo avrebbe rotto gli occhiali del figlio dell’assassino, maera riuscito a calmare gli animi, promettendo che il giorno successivo sarebbero andati in un negozio di ottica per rimediare al danno. Tutto sembrava essere ritornato alla normalità, ma la sorella del giovane aggredito aveva già avvertito il ...