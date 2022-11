Aereo precipitato in Tanzania | almeno 19 le vittime

(Di lunedì 7 novembre 2022) Sono19 le persone morte nell'incidentein. Il velivolo e'nel Lago Vittoria, il piu' grande dell'Africa, per cause ancora da chiarire. I pescatori sono stati i primi ...

Sono almeno 19 le persone morte nell'incidentein Tanzania. Il velivolo e'nel Lago Vittoria, il piu' grande dell'Africa, per cause ancora da chiarire. I pescatori sono stati i primi ad arrivare sul luogo della tragedia, ...1' DI LETTURA Unnel Lago Vittoria, in Tanzania. Lo ha riferito la polizia locale, spiegando che il volo era in viaggio verso la città nord - occidentale di Bukoba. A bordo del velivolo c'erano 43 ..."Una procura chiacchierona. Date risposte concrete. Date fiducia a una città che di voi, giustamente, non si fida". Questo il tono dei commenti dell'avvocato Mario Aiezza ...Il presidente dell’Aiga Mario Aiezza parla di «procura chiacchierona». La solidarietà ai magistrati inquirenti della sezione foggiana dell’Anm ...