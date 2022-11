Volley femminile | Serie A1 | Casalmaggiore travolge Perugia Frantti e Perinelli risolutrici

(Di domenica 6 novembre 2022)ha sconfittoper 3-0 (25-21; 25-16; 25-14) nel posticipo della quinta giornata dellaA1 di. La compagine lombarda si è imposta nettamente di fronte al proprio pubblico, conquistando il secondo successo stagionale che vale il settimo posto in classifica generale. Le umbre sono invece incappate nella seconda battuta d’arresto consecutiva e restano al nono posto. Una straripante Alexandraha fatto la differenza con 20 punti, ottima prova anche di Elena(11 punti, 4 aces) e di Juliet Lohuis (8). Alle ospiti non sono bastate le 10 marcature di Tessa Polder, i 9 sigilli di Stephanie Samedy e gli 8 di Alexandra Lazic. Conegliano e Novara sono le due capoliste a braccetto con un punto di vantaggio su Milano, due su ...

Termina 3 - 0 (25 - 21, 25 - 16, 25 - 14)il match tra Trasportipesanti Casalmaggiore e Bartoccini - Fortinfissi Peugia , incontro valevole per la quinta giornata di Serie A1 2022/23 . Un'ottima ...Seconda vittoria filata per una splendida Vallefoglia, che liquida l'avversaria in un'ora e venti minuti. Per Busto Arsizio è la quarta sconfitta consecutiva, ha fatto i conti con tanti infortuni. ...Pinerolo è sempre ultimo in compagnia di Cuneo. (Stefano Del Corona) Il classico del volley italiano che mette di fronte Novara e Bergamo, regala più emozioni del previsto, con la squadra di Micoli ...Dopo il primo set ceduto ai vantaggi, le ragazze di coach Cuccarini si sono scatenate: prove superlative di Bici (21 punti) e Rivero (19) ...