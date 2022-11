Pomezia | la Finanza scopre maxi evasione fiscale | sequestro di beni per oltre 15 milioni

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 6 novembre 2022)mobili e immobili per un valore di15di euro sono stati sequestrati, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica, dai Finanzieri del Comando Provinciale Roma nei confronti di una società dioperante nel settore immobiliare e del suo amministratore, indagato per le ipotesi di reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, di occultamento delle scritture contabili obbligatorie e di omesso versamento dell’I.V.A.. Dagli approfondimenti delle Fiamme Gialle della Compagnia diè emerso l’omesso versamento dell’I.V.A. riscossa dai clienti per15di euro. La Procura della Repubblica di ...