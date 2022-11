Pagelle Juventus-Inter 2-0 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

passioneinter.com

...00 Crvena Zvezda - Bayern 78 - 72 18:30 Anadolu Efes - Fenerbahçe 79 - 88 19:00 ASVEL - Baskonia 87 - 61 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Napoli - Sassuolo 4 - 0 18:00 Lecce -0 -...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23:Inter Ledei protagonisti del match trae Inter, valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Danilo, Bremer, Dimarco FLOP: Cuadrado, Miretti, ... LIVE Juventus-Inter 2-0: le pagelle in DIRETTA Juventus-Inter le pagelle e il tabellino della partita. Le due squadre si affrontano nel big match della 13a giornata della Serie A ...Juventus-Inter: voti e tabellino del primo tempo del Derby D'Italia dell'Allianz Stadium valido per la tredicesima giornata di Serie A ...