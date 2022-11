MLS | il Los Angeles FC di Chiellini e Bale è campione! | Estero

(Di domenica 6 novembre 2022) 2022-11-06 00:57:00 Fermi tutti! Il LosFC vince l’MLS CUP 2022, portandosi a casa ai rigori la finalissima Est vs Ovest del campionato degli Stati Uniti contro Philadelphia Union. Per la squadra di(il primo rimasto in panchina, il secondo entrato nei supplementari) si tratta della prima vittoria assoluta nel torneo. Una partita senza fine con i campioni ad ovest che vanno avanti con Acosta nel primo tempo e si fanno riprendere da Gazdag ad inizio ripresa. Murillo riporta avanti Losa 10 dal termine ma due minuti dopo arriva il pari 2-2 di Elliott che manda la gara ai supplementari. Con la gara che sembrava destinata ai rigori prima il portiere Crepeau si fa espellere costringendo Losa mandare in campo il portiere di riserva McCarthy, ...

