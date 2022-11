Migranti | Molteni | ' bene Piantedosi | linea fermezza su Ong'

(Di domenica 6 novembre 2022) Roma, 06 nov. (Adnkronos) - "Il decreto interministeriale firmato dai ministri, Salvini, Crosetto con il divieto di sbarco e approdo in Italia per le Ong straniere, è un primo significato passo per tornare a difendere confini e frontiere del nostro Paese, un cambio di marcia evidente rispetto agli ultimi tre anni". Lo dichiara il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola. "Garantiamo assistenza e rispetto degli obblighi umanitari verso i soggetti più vulnerabili, maassoluta sul contrasto a scafisti, trafficanti di esseri umani e, nel rispetto delle convenzioni internazionali, del principio della responsabilità dello Stato di bandiera nei confronti di quelle Ong che intervengono in acque Sar senza il coordinamento degli Stati competenti. Il prossimo passo sarà ripristinare l'efficacia dei Decreti ...

...stringere accordi con i Paesi da cui partono i: " Il mercato degli esseri umani va fermato. Altra cosa è l'immigrazione regolare di chi viene in Italia per studiare o per lavorare ".:...... Nicola, che ha più volte affermato come i flussi vadano governati e non subiti, o ancora, come 'l'Italia non prenda ordini da altri' perché 'quella deiè una responsabilità globale ... Migranti, Molteni a Sky TG24: "L'Italia non prende ordini da altri" Il ministro degli Esteri conferma la linea sulle Ong: "Accogliere malati e bambini, ma dobbiamo sapere chi c'è a bordo e da dove vengono" ...Sono quattro le navi di ong che si trovano davanti la costa della Sicilia orientale in attesa di un porto sicuro per fare sbarcare i migranti soccorsi nel mar Mediterraneo. Sono le tedesche Humanity 1 ...