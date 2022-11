Massacra la moglie in testa con un posacenere | era geloso | ridotto in un lago di sangue

L'aggressione L'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe attaccato lanel corso di una lite scoppiata per motivi di gelosia e in preda all'ira l'avrebbe colpita col posacenere, ferendola. Per ...Quindi zia Mara gli chiede del suo rapporto con ladopo che la stessa Bruganelli ha affermato di essere andata a vivere in un appartamento separato da quello del marito. Striscia...Quanto accaduto a Catania è l'ennesimo caso di violenza sulle donne. Un uomo di 37 anni, pregiudicato afgano, è stato arrestato in flagranza di reato dopo aver colpito con forza ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...