Iran | studentessa 35enne uccisa a manganellate in testa durante le proteste

Leggi su tpi

(Di domenica 6 novembre 2022) A Mariwan, nel Kurdistaniano, le autorità di Teheran hanno usato la violenza per reprimere legeneratesi in seguito alla morte di Nasrin Ghaderi,originaria della città ma residente nella capitale,sabato sera per le ferite riportateuna manifestazione. È stata colpita con diverseallaed era entrata in coma, è morta nella notte tra sabato e domenica. Si trovava in strada per prore contro il regime in seguito all’uccisione di Mahsa Amini, la giovanedalla “polizia morale” per non aver indossato correttamente il velo. I familiari della vittima hanno denunciato all’agenzia curda Rudaw che le autorità del Paese avrebbero proibito alla ragazza ...