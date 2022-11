Il Manifesto

... e poi hanno visto amici e parenti morire affogati durante ildei gommoni, prima che ...60 anni fa ci dava don Milani (qualcuno ricorda ancora il nome di questo sacerdote trascinato a......messo la Repubblica islamica in cima alla lista dei paria e sta probabilmente portando al...che concessioni possano essere destabilizzanti per la tenuta della monarchia (e del lungo... Il naufragio a processo | il manifesto I risarcimenti per le vittime del Norman Atlantic Alla prossima udienza per del processo sul naufragio del traghetto Norman Atlantic, gli avvocati delle parti civili notificheranno al tribunale la ...Una barca a vela su cui stavano viaggiando circa 68 migranti , salpata dalla Turchia, è naufragata nelle prime ore di questa mattina nello stretto di Kafireas ...