Ginnastica artistica | finali di specialità Mondiali 2022 in tv | orario e streaming con Alice D’Amato

(Di domenica 6 novembre 2022) Il programma, con l’e la diretta, delledimaschili e femminili aidi, in programma a Liverpool dal 29 ottobre al 6 novembre. Ultimo giorno di gare sulla pedana di Liverpool, e ancora Italia protagonista. Tra lediin programma questo pomeriggio ci sarà il corpo libero di, pronta ad andare a caccia di un’ottima posizione. Appuntamento a partire dalle ore 14.30 italiane. L’Azzurra scenderà in pedana alle ore 14.34. Lein programma oggi: volteggio maschile, parallele pari, sbarra; trave, corpo libero femminile. DIRETTA TV – Tutte le...

Daiki Hashimoto ha chiuso in bellezza i Mondiali di ginnastica artistica di Liverpool. Nell'ultima giornata della rassegna iridata il giapponese si è messo in tasca la sua terza medaglia individuale, la quarta totale, conquistando l'argento dietro all'americano Brody Malone. ...LA CRONACA DELLA FINALE AL CORPO LIBERO: MAGGIO SOSTITUISCE D'AMATO, SESTO POSTO. VINCE GADIROVA LA CRONACA DEL VOLTEGGIO: FESTA ARMENA, DAVTYAN STROZZA L'URLO A YULO Mondiali di ginnastica artistica, Martina Maggio chiude sesta al corpo libero a due decimi dal podio Si chiudono senza medaglie i Mondiali di Liverpool 2022 per la ginnastica artistica italiana. Sesto posto per Martina Maggio al corpo libero.