La Juve non è mai stata uguale a se stessa in 50 partite, che sono quelle che Massimilianoha passato in panchina da quando è tornato in bianconero. Cinquanta gare e 50 formazioni diverse: se non è un record, poco ci manca. Oggi contro l' Inter sarà la 51esima e ancora una volta ...Un marchio di fabbrica di, certo, quello di strizzare l'occhio al trasformismo, in quanto a ... Perché nella singolarenon c'è soltanto la gestione delle risorse e delle forze in ... Allegri, la statistica incredibile sulle formazioni schierate Dal suo ritorno a Torino mai schierati per due volte gli stessi interpreti: una prerogativa del tecnico bianconero ma anche un'esigenza dettata dalla contingenza ...Il passaggio al 3-5-2 ha dato nuove certezze alla Juve: con l’Inter, per il sorpasso, serve un’altra prova all’altezza. Tutti gli interpreti sono praticamente rinati attraverso il cambio di modulo ...