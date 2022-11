Supercoppa femminile | le formazioni di Juve e Roma

(Di sabato 5 novembre 2022) Leufficiali di, che questo pomeriggio si affronteranno per laItalianantus escenderanno in campo fra pochi minuti per giocarsi la. Di seguito le scelte dei due tecnici.NTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Sembrant, Salvai, Boattin; Caruso, Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, Beerensteyn. Allenatore: Montemurro.(4-3-3): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linar, Minami;, Greggi, Giuliano, Andressa; Serturini, Giacinti, Haavi. Allenatore: Spugna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

