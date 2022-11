Klaas Willems | quando l' arrampicata ti salva la vita

Leggi su vanityfair

(Di sabato 5 novembre 2022)hai qualcosa per cui vivere tutto è più facile, anche se hai la fibrosi cistica e il destino si è accanito su di te con due tumori. La storia del climber belga che ha trovato nell'ossigeno per i suoi polmoni. Still Alive è il titolo del documentario che uscirà nel 2023