Globalist.it

Delegge quindi le previsioni meteo dei prossimi giorni: "Grave peggioramento. Dire che con un mare in tempesta si possano fare pratiche amministrative è una sciocchezza di chi non è mai stato ...... lo attraversò con inni e bandiere Moscaproblemi: "I rifornimenti delle truppe russe ... Da fine giugno, Surovikin, 55 anni, ungià accusato di corruzione e brutalità, comandava le forze ... De Falco smentisce il governo: “Non si chiamano migranti ma naufraghi, la nave non è l’anagrafe” Il minore, clandestino di origini nordafricane senza fissa dimora, stava fuggendo dai carabinieri dopo un tentativo di furto a Dormelletto, in provincia di Novara.Gregorio De Falco, ex senatore e capitano di fregata: "Non è il ministro degli Interni a stabilire chi entra o non entra nel mare territoriale" ...