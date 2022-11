Week end 5-6 novembre a Firenze e in Toscana | musei gratis | spettacoli | eventi

MilanoToday.it

"Thisthe Fed brought into view the light at theof the tunnel for slowing the pace of interest rate hikes, but that the tunnel's exit may be more dreadful than expected," said Redfin Deputy ...Una manifestazione in cui si impara, ad esempio, a riconoscere le mele ad occhi chiusi, guidati dai Maestri assaggiatori, oppure a trasformare il frutto estraendone del succo, o ancora, a potare ... Weekend 4-6 novembre | Cosa fare domenica e tutti gli eventi in città FIRENZE – Numerosi gli eventi a Firenze e in Toscana durante il week end, a cominciare dai musei gratis, grazie alle iniziative Domenica al museo (musei statali) e La Domenica metropolitana (nella ...LAZIO – Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo pomeriggio di domani, sabato 5 novembre, e per le successive ...