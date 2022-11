Spalletti “Atalanta test per confermare i passi avanti fatti”

(Di venerdì 4 novembre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “I rischi sono tanti, il nostro avversario si chiamache significa buoni calciatori che determinano un grande collettivo. Ci vorrà la consapevolezza di essere una squadra forte anche se da Anfield siamo usciti con la certezza di essere qualcosa. Ci vorranno qualità e forza fisica, Gasp è un veterano ‘terribilè”. Lucianoè più che consapevole delle insidie della trasferta di Bergamo, col Napoli chiamato ad affrontare la sua prima inseguitrice in classifica. I partenopei sono reduci dalla sconfitta ininfluente in Champions col Liverpool ma hanno offerto un’altra grande prestazione. “Il rispetto bisogna prenderselo quando sia affrontano partite di un certo livello e i ragazzi sono stati bravi a pretenderlo – sottolinea il tecnico – Avevo un certo timore della gara di Anfield, il Liverpool è una di quelle squadre ...

... dopo aver conquistato il primo posto nel girone di Champions, domani affronterà l'a Bergamo. Il tecnico degli azzurri, Luciano, ha presentato la gara in conferenza stampa: ...ha visto un grande Napoli anche contro i Reds ed ora è pronto a ricominciare il ciclo vincente partendo dalla difficilissima gara di domani a Bergamo con l'. Napoli,non ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha anticipato la trasferta di Bergamo di domani contro l’Atalanta in conferenza stampa, match valido per la 13esima giornata di campionato. “I rischi sono ...Riprende il campionato ed il Napoli di Luciano Spalletti si appresta ad affrontare un'altra, delicata sfida ai piani alti della classifica. Stavolta tocca all'Atalanta: gli Azzurri volano a Bergamo ...