Paul Wight | “Il nome Big Show me l’ha dato Vince | non volevo crederci”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 4 novembre 2022)era conosciuto con ildi Big, durante la sua permanenza in WWE, che è stata la sua casa per oltre vent’anni, prima di firmare a sorpresa con la AEW. L’ex pluricampione del mondoè recentemente apparso su Insight With Chris Van Vilet, e ha parlato dell’origine del suo ringname Big, e quanto pare, c’è lo zampino diMcMahon: “Quello era, come era fatto lui. Quando sono arrivato in WWE ero, sai? E non credo che apiacesse come venisse pronunciato il mioo il miostesso. Voglio dire, cosa ne sadi marketing, capisci cosa intendo? Ma un giorno mi è ...