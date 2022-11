God of War | Ragnarok | la prova di Italian Tech

Rispetto ai miti ellenici, e di riflesso quelli romani, il rapporto tra le civiltà del nord e il pantheon norreno ha sfumature differenti e meno sacrali. Tra Odino, Thor, Freya e quei popoli temprati ...Techof: Ragnarok, la prova di Italian Tech di Alessandra ContinNel corso di un'intervista, Frank Azor di AMD ha confermato quello che era chiaro fin dall'inizio: le nuove Radeon RX 7900, compresa la portabandiera XTX, sfidano la GeForce RTX 4080 di NVIDIA e non l ...Novembre sarà un mese incredibile per tutti gli appassionati di videogiochi, a giudicare dalla scaletta dei titoli in uscita da qui alle prossime settimane ...