DGTales | la nuova community di FonARCom dedicata al Digital learning

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 4 novembre 2022) Le tecnologiei come strumento per l’istruzione e la formazione, presente e futura: è questa la prospettiva che riguarda milioni di persone tra studenti e lavoratori. Un tema su cui le istituzioni del nostro Paese si interrogano e a cui devono dare risposte adeguate. Negli ultimi tre anni termini come DaD, DID o FaD sono diventati familiari per gli italiani, pur sollevando qualche perplessità. Allo stesso modo nelle aziende si è cominciato a parlare con frequenza di e-, piattaforme, contenuti e soluzioni per sviluppare le competenze dei lavoratori. Il sistema dell’istruzione e il sistema produttivo del Paese hanno dovuto adattarsi molto velocemente a una realtà di cui – a parte una minoranza di organizzazioni e contesti – sapevano ben poco. Ne è risultata una certa confusione su metodi, approcci e prodotti esistenti, così come ...