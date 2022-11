Pakistan | Khan ferito ad un comizio | ucciso l' aggressore

L'ex primo ministro pakistano Imranè stato ferito ad un piede dopo essere stato colpito da spari durante un comizio politico. Lo ha dichiarato uno dei suoi più stretti consiglieri. "Imranè stato ferito a un piede. È in condizioni stabili", ha dichiarato Raoof Hasan, affermando che si è trattato di un "tentativo di ucciderlo, di assassinarlo". L'aggressore è stato successivamente ...All'inizio di questa settimana, verso Islamabad,ha detto che una rivoluzione era in corso in. L'unica domanda, ha aggiunto, è "se la strada verso le urne sarà liscia o costellata di ...L'ex premier pakistano Imran Khan è scampato a un tentato omicidio, rimanendo ferito alla gamba. L'uomo che gli ha sparato lo voleva uccidere. Anche media locali pachistani parlano di tentato omicidio ...Membri del suo staff hanno detto che al momento le condizioni dell'ex premier sono stabili. Il capo del partito Pakistan Tahreek-e Insaf stava guidando una marcia di protesta chiedendo elezioni an ...