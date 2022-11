Nuova Tac Monfalcone

Leggi su udine20

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Un’altra giornata importante per la sanità del Friuli Venezia Giulia con l’attivazione, da inizio ottobre scorso, di una Tac di ultima generazione per l’ospedale di. L’investimento della Regione, di 750mila euro, rientra in un piano di potenziamento generale delle macchine e delle strumentazioni sanitarie obsolete nei nosocomi hub e spoke che stiamo sostenendo fortemente”.Lo ha detto il vicegovernatore e assessore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto all’inaugurazione dellaTac operativa ache va a sostituire un apparecchio del 2009. Al taglio del nastro hanno preso parte numerosi professionisti della salute del San Polo, cui è andato il ringraziamento del vicegovernatore per il lavoro svolto e che svolgono. Con loro il sindaco Anna Maria Cisint.“La vetustà degli ...