ilgazzettino.it

- almeno per ora - lo stop alle per chi non è in regola con le . Il ha depositato il proprio pacchetto di al ter in discussione in commissione speciale alla Camera . Nel pacchetto non è incluso ...... stipendi e benzina possono aspettare: il governo Meloni pensa prima a rave e noIl tetto al ... leggi anche Bonus 150 euro e stipendi più alti,tutto: nel decreto Meloni intervento solo contro ... No vax, salta stop multe per chi non in regola con vaccini: governo non presenta emendamento a Dl Aiuti Salta - almeno per ora - lo stop alle multe per chi non è in regola con le vaccinazioni. Il governo ha depositato il proprio pacchetto di emendamenti al dl aiuti ter in discussione in commissione ...Tra gli emendamenti del governo al decreto non c’è quello sul rinvio delle sanzioni annunciato la settimana scorsa. Sono 2 milioni gli over 50 che devono pagare la multa ...