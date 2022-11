Lazio ko col Feyenoord è retrocessa in Conference League

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 novembre 2022) ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Destino beffardo per la, sconfitta dal1-0 nell’ultima giornata della fase a gironi ed eliminata dall’Europasoltanto per differenza reti. Decisivo il gol nel secondo tempo di Gimenez che condanna i biancocelesti a retrocedere in. Il girone F si conclude in modo incredibile, con tutte e quattro le squadre a 8 punti: vanno avanti gli olandesi e il Midtjylland. Nella gara di andata, laaveva trovato il successo nell’esordio europeo contro il. Nel ritorno in Olanda sa di avere un compito importante. Sarri sfrutta un pò di turnover in vista del derby di domenica: in panchina restano Romagnoli, Luis Alberto e Pedro. In campo c’è Milinkovic-Savic, squalificato contro la Roma. Lo 0-0 con cui si concluderà il ...