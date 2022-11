Il Papa in Bahrein | accolto dal re e dal principe ereditario

Francesco è arrivato in, per il suo 39esimo viaggio apostolico, alla base aerea di Sakhir, a Sud della capitale Manama. È la prima visita nello Stato del Golfo del Pontefice, ad ...Così il, nel suo primo discorso, pronunciato ad Awali e rivolto alle autorità, alal società civile e al Corpo diplomatico, ha definito il, primoa raggiungerlo come meta di uno dei ...Papa Francesco, il primo pontefice a visitare il Bahrein e a recarsi per la seconda volta, in tre anni, nella penisola arabica, nel suo primo discorso nel Regno-arcipelago tra la penisola del Qatar e ...L’appello del pontefice appena giunto nel Paese del Golfo per la sua visita apostolica: “Spesso il lavoro, prezioso come il pane, manca; sovente, è pane avvelenato, perché sc ...