Firenze | con “Vet-Eris” geriatri e veterinari uniscono le forze per favorire l’invecchiamento attivo

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 3 novembre 2022) Investire in progetti dedicati al miglioramento della salute e del benessere delle persone anziane è sicuramente una scommessa vincente per il futuro dell’intera collettività, se si considera che – stando alle previsioni demografiche – nel 2030 più del 24% della popolazione europea sarà over 65 e che, in Italia, sono presenti più di 13 milioni di persone che superano i 65 anni di età. Andrea Ungar, Professore dia Università di, Direttore dell’Unità dia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi e Presidente del CongressoVet-: migliorare la qualità della vita degli anziani grazie al contatto con gli animali Secondo gli esperti, non solo una corretta alimentazione ed uno stile di vita sano aiuterebbero la longevità, ma anche il contatto con gli animali servirebbe a migliorare in ...