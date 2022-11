Ex postina | Valerio Cipriani in Questura per più di tre ore

(Di giovedì 3 novembre 2022) di Fra. Flo. RIETI – Sono entrati da un ingresso secondario dellae Tamara Nobili – il nipote e la moglie dell’exscomparsa Silvia-, dove sono stati convocati per il prelievo delle impronte digitali e del DNA. I coniugi sono stati trattenuti per più di tre ore e sono stati scortati sia in ingresso che in uscita dall’edificio di Largo Grazioli. Sul caso dell’exSilvianon ci sono ancora notizie certe: la Procura mantiene il massimo riserbo. Secondo la criminologa Roberta Bruzzone «è chiaro che sia stato trovato qualcosa di importante nell’auto della signora Silvia», conferma a La vita in diretta. L'articolo proviene da Sabina Online.

