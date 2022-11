(Di giovedì 3 novembre 2022) Fabio Fulgeri,di Aurelio De, dichiara che il presidente non èdiper una questione relativa a Emanuele Calaiò IlFabio Fulgeri, avvocato di Aurelio De, esprime il suo concetto sull’accusa al presidente di. Alla notizia data stamattina da La Repubblica, l’avvocato risponde ai microfoni di Radio CRC nel corso di Si gonfia la rete: “Dedi? Innanzitutto non èdiil presidente, risponde dell’utilizzo di fatture inesistenti, viene contestato l’utilizzo di questa fattura ...

napolipiu.com

Ilazzurro ha poi parlato nel dettaglio del caso Allan: 'Il ricorso di Allan Il tribunale ...si fece portatore di una carica aggressiva e violenta contro il vice presidente Edo De. ...Vince su tutti i fronti Aurelio De. In campo e fuori. Il suo Napoli fa faville, dall'Uefa arrivano ricchi premi Champions, il valore della rosa si è quantomeno raddoppiato dall'inizio della stagione e soddisfazioni arrivano ... De Laurentiis, il legale: “Non è accusato di falsa fatturazione. Ora vi spiego” Fabio Fulgeri, legale di De Laurentiis, dichiara che il presidente non è accusato di falsa fatturazione per una questione relativa a Calaiò.Il legale Fabio Fulgeri, avvocato di Aurelio De Laurentiis, è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Radio CRC nel corso di Si gonfia la rete: “De Laurentiis accusato di falsa fatturazione