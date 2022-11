Corsera | insulti razzisti a una 15enne da un genitore avversario | «Mangiabanane!»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 novembre 2022) Un’altra brutta storia di razzismo è avvenuta domenica scorsa sul campo dell’Alma Juventus Fano Calcio Femminile he ospitava la formazione femminile dell’Ancona Respect. La vittima è una ragazza di 15 anni, nata e cresciuta in Italia con genitori nigeriani. Era in tribuna ad assistere alla partita delle sue compagne quando undella squadra avversaria le ha urlato contro» È la stessa ragazza a raccontare al Corriere della Sera cosa è accaduto «Mi ero subito accorta di questoche si stava scaldando ed era molto nervoso. Ha iniziato a prendersela con me quando, commentando un’azione, ho chiesto se la palla fosse entrata in gol oppure no. E lui: hai visto male, e speriamo che continui a vedere male. Io l’ho invitato a stare calmo. E? stato solo ...