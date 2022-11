Tumore alla prostata | torna la prevenzione di “Movember” | i consigli di 5 urologi d’eccellenza

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ilè anche detto il più prevenibile dei tumori, ma troppo spesso viene sottovalutato dagli uomini che non sono ancora abituati a prendersi cura della propria salute. Per promuovere lae motivare anche i più restii a ricevere informazioni eriprende la campagna Istituzionale della Società Italiana dia (SIU). Come ogni mese di novembre, insiemeFondazione Movember (dfusione delle parole inglesi “moustache”, baffi, e “november”, novembre) la SIU ha previsto una serie di iniziative per i cittadini. Ecco come partecipare e idi alcuni tra gli specialisti d’eccellenza del nostro Paese. Leggi anche › ...