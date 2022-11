Non diventate vittime dell’Osservatore

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 2 novembre 2022) The Watcher - Bobby Cannavale La realtà a volte supera la fantasia ma, se si vuole raccontarla sotto forma di serie tv, la fantasia bisognerebbe usarla, altrimenti meglio limitarsi a farne un documentario. Proprio per questo la nuova serie Netflix The Watcher lascia l’amaro in bocca: perchè, pur partendo da uno straordinario ed inquietante caso di cronaca, non riesce ad andare oltre, trasformandosi a sua volta in un perfido osservatore che tormenta lo spettatore. Nel 2018 Reeves Wiedeman firmò per il New York Magazine un articolo nel quale raccontò quanto capitato nel 2014 alla famiglia Broaddus, che dopo aver speso tutti i propri soldi per acquistare la casa dei sogni a Westfield, fu costretta a svenderla qualche anno dopo perchè perseguitata dalle lettere di uno sconosciuto osservatore. Che, ossessionato da quella casa, li terrorizzò in ogni modo facendola franca e impedendo loro ...